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Общество30 июня 2022 9:07

В реке под Армавиром утонул 20-летний парень

СК проводит доследственную проверку
Светлана ОВДЕЙ
Молодой человек сам пошел купаться в реке, но на берег больше не вышел Фото из архива КП

Молодой человек сам пошел купаться в реке, но на берег больше не вышел Фото из архива КП

20-летний парень утонул в реке Кубань под Армавиром. Тело молодого человека нашли и достали через несколько дней. Информацию из соцсетей подтвердили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла 22 июня в станице Убеженской. Парень с друзьями и семьей отдыхал на берегу реки. Собравшиеся на пикник купались два раза вместе. В третий раз молодой человек зашел в воду сам, но на берег не вышел.

Начались поиски парня, к которым подключилась полиция и спасатели. Тело молодого человека обнаружили через накануне.

- Территориальным следственным отделом СК РФ по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято законное решение, - уточнили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Абрау-Дюрсо утонул 29-летний мужчина. Компания отдыхала в месте, необорудованном для купания.