Жители Восточно-Кругликовского микрорайона Краснодара 1 июля могут пройти скрининг в мобильном центре

Обследование проводят бесплатно при предоставлении паспорта и полиса ОМС Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мобильный центре скрининга «Маршрут здоровья» 1 июля будет работать в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара. Жители и гости могут пройти обследование с 9:00 до 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В мобильном центре измеряют рост и вес, артериальное давление и пульс, определяют степень физического развития и уровень функционального состояния сердца, экспресс-анализы общего холестерина и глюкозы крови. После этого пациентов консультирует терапевт.

Обследование проводится бесплатно в течение 15-20 минут. От пациентов требуется паспорт и полис ОМС.

- 25 июня акция проходила у городской поликлиники № 8, 28 июня – в спорткомплексе «Екатеринодар». Обследование прошли свыше 120 человек. 29 июня комплекс работал по улице Восточно-Кругликовской, 66/1, его посетили 60 жителей, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения.