Фермер на Кубани похитил 13 млн краевых субсидий

Дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани фермеру грозит до 10 лет колонии за мошенничество. Предприниматель похитил 13 миллионов рублей краевых субсидий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В декабре 2018 и марте 2020 глава крестьянско-фермерского хозяйства в Темрюке предоставил в краевое Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности документы для получения краевых субсидий. В то же время мужчина скрыл в них то, что нанял на работу иностранных граждан - это одно из условий, исключающих право на субсидию.

Обманом мужчина получил более 13 миллионов рублей из краевого бюджета.

- Прокуратура направила уголовное дело в Октябрьский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Предпринимателю грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей и ограничения свободы на два года, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.