Художественная выставка Виталия Яблоновского открылась в Сочи

Сочинскому живописцу 29 июня исполнилось 94 года. Фото: администрация Сочи

В Сочинском художественном музее имени Дмитрия Жилинского открылась выставка Виталия Яблоновского. Художник представил на ней 12 картин, которые были написаны в 2022 году. Стоит отметить, что сочинскому живописцу 29 июня исполнилось 94 года.

В художественном зале представлены натюрморты и пейзажи. На картинах можно увидеть набережную, парки, горы, озера и луга Красной Поляны.

Зрители смогут увидеть натюрморты, пейзажи в исполнении Виталия Яблоновского. Изображения набережной, парка с цветущими деревьями и людьми на прогулке, красоту гор, озер, лугов Красной Поляны.

- Выставка работ Виталия Яблоновского открыта в режиме работы Сочинского художественного музея имени Дмитрия Жилинского, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи. - Экспозиция будет представлена в нем до 17 июля.