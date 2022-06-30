Мэр Краснодара поручил брать с поличным перевозчиков мусора для борьбы со стихийными свалками

Мэр Краснодара поручил брать с поличным незаконных перевозчиков мусора для борьбы со стихийными свалками. Такое решение Андрей Алексеенко озвучил на профильном совещании.

Отмечается, что санкции к ответственным за скопления мусора в городе не работают.

- Чтобы посчитать ущерб, нанесенный экологии, госорганы вынуждены выполнить целую научную работу, затрачивается огромное время. А результат практически на уровне нуля. Все работают, но свалок меньше не становится. Нужны жесткие меры, - отметил глава города.

Теперь искать незаконных перевозчиков мусора в Краснодаре будут напрямую – проведением с ними контрольных закупок. После этого в городе создадут общий реестр стихийных свалок с кадастровыми номерами участков и информацией о владельцах. Позже данные передадут в полицию для разбирательства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что глава Краснодара возмутился работой по уборке стихийных свалок в городе. Андрей Алексеенко провел рабочий объезд участков, где обнаружили скопления мусора.