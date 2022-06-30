Девочка рассказала, что хотела начать самостоятельную жизнь Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО

Сбежавшую из дома 16-летнюю девочку нашли на вокзале в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО.

Полиция остановила подростка на ж/д вокзале Краснодар-1. Позже выяснилось, что в кубанскую столицу девочка одна приехала из Дагестана. Свой поступок она объяснила тем, что хотела жить самостоятельно.

Из-за того, что девочку не смогли передать родителям в установленный законом срок, ее разместили в ГКУ СО КК «Краснодарский СРЦН».

- По случаю самовольного ухода из дома сотрудники по делам несовершеннолетних Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте направят информацию по месту жительства для профилактической работы с подростком и недопущения подобных фактов, - добавили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО.