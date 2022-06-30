В этом году выплату получат по 300 педагогов, врачей и соцработников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани 458 работников соцсферы купили жилье с помощью краевой субсидии. Одним миллионном рублей на первоначальный взнос по ипотеке воспользовались 181 педагог, 157 соцработников и 120 врачей. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что большая часть специалистов купили квартиры. Остальные работники вложили деньги в долевое строительство или возводят свой дом.

Напомним, в этом году краевую субсидию получат по 300 педагогов, врачей и соцработников. Документы уже приняли от 988 специалистов, которые первыми претендуют на выплату.

Для получения необходимо прожить в регионе больше 10 лет и в течение следующих пяти лет работать в крае по профессии. Выплата предназначена работникам без жилья либо площадь которого составляет менее 10 квадратных метров на одного члена семьи.