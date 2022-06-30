На Кубани более 60 человек прошли бесплатное обучение в сфере социального предпринимательства

Обучающиеся смогли научиться анализировать рынок, Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае более 60 человек прошли бесплатное обучение по социальному предпринимательству. Занятия были организованы для тех, кто решил открыть свой и бизнес или же только начал им заниматься.

- Социальное предпринимательство – это очень важное направление. Бизнес должен быть ориентирован не только на получение выгоды, но и на решение проблем., - заявил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани Василий Воробьев.

Обучающиеся смогли научиться анализировать рынок, составлять бизнес-модель, а также понимать целевую аудиторию. Стоит отметить, что спикеры рассказывали, как правильно выстраивать стратегию личного бренда.