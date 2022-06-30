Дальний западный обход Краснодара планируют достроить к лету 2023 года

Схема строительства Дальнего западного обхода Краснодара Фото: «Автодор»

Дальний западный обход Краснодара планируют достроить уже к лету 2023 года. Работы завершат на полгода раньше срока. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

Условием для конца работ называют вынос четырех ЛЭП до конца августа 2022 года.

На новом участке трассы М-4 «Дон» задействовано более 500 человек, 200 единиц техники и 300 единиц транспорта.

- Асфальтобетонное полотно укладывают в несколько слоев – верхний из горячей плотной щебеночной крупнозернистой смеси уложен на 30,5 километров, нижний толщиной 8 сантиметров на протяжении 23 километров. На остальных участках идет устройство земляного полотна, - уточнили в пресс-службе «Автодора».

Дальний западный обход Краснодара поможет транзитному потоку по пути в Крым объезжать город. Это повлияет на экологию, пробки и сократит время поездки.