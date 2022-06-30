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Происшествия30 июня 2022 11:44

Пассажирский автобус сгорел в Усть-Лабинском районе Кубани

На момент пожара людей в салоне не было
Светлана ОВДЕЙ
В результате возгорания никто не пострадал Фото: t.me/our_ustlabinsk

В результате возгорания никто не пострадал Фото: t.me/our_ustlabinsk

Пассажирский автобус сгорел в Усть-Лабинском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Пожар произошел в хуторе Болгов. Автобус вспыхнул около жилого дома.

- К месту вызова направлены подразделения Усть-Лабинского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание автобуса ПАЗ на площади 18 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожарные потушили возгорание за 11 минут. В результате никто не пострадал.

Уточняется, что во время пожара пассажиров и водителя в салоне не было.