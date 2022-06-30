Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2022 11:49

В Адыгее семьи могут получить выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

С 1 мая жителям республики выплатили более 300 млн рублей
Валерия ГОДОВНИКОВА
Пенсионным фондом по Адыгее выплаты назначены на 15 951 ребенка

Пенсионным фондом по Адыгее выплаты назначены на 15 951 ребенка

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Адыгее семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет могут получить выплаты на ребенка. Ранее жителям Адыгеи была доступна соцподдержка, если в семье есть дети от 3 до 7 лет. Новая мера поддержки действует в республике с 2022 года.

Важным условием для получения ежемесячной выплаты является заработок семьи. Поддержка оказывается гражданам, чей доход на каждого члена семьи не достигает прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Республике Адыгея он составляет 11 970 рублей.

- Данная выплата направлена на улучшение благосостояния семей с детьми, - сообщили в пресс-службе минтруда Республики Адыгея. - Заявление на пособие родители могут подавать через портал «Госуслуги».

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», с 1 мая пенсионным фондом по Адыгее выплаты назначены на 15 951 ребенка. За этот период выплачено более 300 млн рублей.