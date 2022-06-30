В Адыгее семьи могут получить выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

Пенсионным фондом по Адыгее выплаты назначены на 15 951 ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Адыгее семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет могут получить выплаты на ребенка. Ранее жителям Адыгеи была доступна соцподдержка, если в семье есть дети от 3 до 7 лет. Новая мера поддержки действует в республике с 2022 года.

Важным условием для получения ежемесячной выплаты является заработок семьи. Поддержка оказывается гражданам, чей доход на каждого члена семьи не достигает прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Республике Адыгея он составляет 11 970 рублей.

- Данная выплата направлена на улучшение благосостояния семей с детьми, - сообщили в пресс-службе минтруда Республики Адыгея. - Заявление на пособие родители могут подавать через портал «Госуслуги».

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», с 1 мая пенсионным фондом по Адыгее выплаты назначены на 15 951 ребенка. За этот период выплачено более 300 млн рублей.