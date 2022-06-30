В Анапе домработница украла у хозяйки 56 тысяч рублей

Хозяйка не нашла 56 тысяч рублей, которые лежали на комоде Фото: пресс-служба ОМВД РФ по городу Анапа

В Анапе полиция задержала домработницу одной из жительниц города. Женщина украла у хозяйки 56 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по городу Анапа.

Заявление в полицию написала 60-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что наняла 35-летнюю домработницу родом из города Куйбышев. Позже хозяйка не обнаружила 56 тысяч рублей, которые лежали на комоде. В это же время исчезла и домработница.

Позже подозреваемую задержали в Геленджике.

- Следственным отделом ОМВД РФ по городу Анапа возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. На период предварительного следствия ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ОМВД РФ города-курорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, что в Краснодаре домработница украла восемь брендовых сумок на три миллиона рублей. Позже женщина продала вещи за 1,5 миллиона через курьера.