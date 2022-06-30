Мэр Сочи рассказал подробности строительства новых сетей водоснабжения

На заседании обсуждались ключевые вопросы развития курорта. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи состоялась встреча мэра города Алексея Копайгородского с представителем Президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым. На заседании обсуждались ключевые вопросы развития курорта. В том числе поднялась тема обновления и строительства водоснабжения и водоотведения.

-Мы четко следуем разработанной «дорожной карте». На первом этапе, в частности, запланировали подключить к водоснабжению микрорайон Благодать, протянем сети водоснабжения и водоотведения к микрораи онам в селе Верхнениколаевском, поселках Аше, Вардане и в микрорайоне Кудепста, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что также будет выполнено берегоукрепление и отсыпка пляжей в Лазаревском районе. Всего в комплексной программе 27 мероприятий. По словам мэра Сочи, они реализуются до 2030 года.

- Также ведем работу по программе модернизации канализационных очистных сооружении Краснодарского края, расположенных в Сочи. Обновление и строительство восьми объектов завершим до 2025 года, - подчеркнул Алексей Копайгородский.