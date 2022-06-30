Мэр Сочи: при обновлении инфраструктуры протянут более 2,7 тысяч километров новых сетей

Жителей Сочи знакомят с новой концепцией Генплана. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи состоялась встреча мэра города Алексея Копайгородского с представителем Президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым. На заседании обсуждалось развитие курорта до 2030 года. В том числе поднялась тема проведения новых электросетей.

- При обновлении инфраструктуры протянем в общей сложности около 2,7 тысячи километров новых сетей. Это мы уже запланировали в новом Генплане курорта, который разрабатываем по поручению губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На данный момент, проводятся встреча во всех районах курорта. Жителей Сочи знакомят с новой концепцией Генплана, а также собирают предложения.

Ранее сообщалось, что Алексей Копайгородский рассказал о строительстве новых сетей водоснабжения.