В Сочи решат проблему 10 долгостроев до 2023 года

В Сочи остаются десять проблемных ЖК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи состоялась встреча мэра города Алексея Копайгородского с представителем Президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым. На заседании обсуждалось развитие курорта до 2030 года. Мэр Сочи рассказал о продвижении работ по восстановлению прав дольщиков.

- В Сочи остаются десять проблемных ЖК, по каждому есть план конкретных действий, - заявил в своем Telegram канале мэр города Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что права половины собственников (более 1600 человек) будут удовлетворены уже в 2022 году. По словам мэра Сочи, полностью проблема будет решена в 2023 году.

-Со всеми дольщиками на связи, оказываем всестороннюю поддержку и информируем, - сообщил Алексей Копайгородский.