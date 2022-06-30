Житель Краснодара ударил соседку граблями по голове из-за земельного спора

О том, что произошло, в полицию сообщили из больницы Фото из архива КП

Житель Краснодара ударил соседку граблями по голове. Причиной поступка стал земельный спор. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

О том, что произошло на одном из участков, в полицию сообщили врачи. В больницу поступила женщина с переломом теменной кости с переходом на височную кость, переломом кости основания черепа, ушибом головного мозга и множественными гематомами.

Как выяснилось, местная жительница пострадала от удара соседа граблями. Между ними возник конфликт по поводу раздела участка. Тогда разъяренный мужчина схватил грабли и набросился с ними на женщину.

Уточняется, что 60-летнего краснодарца уже задержали. Но вину мужчина отрицает – полиции он сказал, что никого не бил.

Сейчас на задержанного заведено уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.