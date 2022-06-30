Сбер: половина кредитного портфеля в садоводстве сконцентрирована на юге России

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

На 4-ой Международной выставке «PRO ЯБЛОКО-2022» Юго-Западный банк Сбербанка заключил с ведущими игроками агрорынка 5 соглашений о расширении сотрудничества и о внедрении российских цифровых технологий.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк ежегодно поддерживает это крупнейшее отраслевое событие. Здесь мы подписываем ключевые для российского садоводства соглашения, общаемся с экспертами рынка, консультируемся с бизнесом и наукой. Сегодня в России самые благоприятные условия для садоводства. Мы видим возможности для роста отрасли и вместе с ними – для банковского сектора. И Сбер готов комплексно поддержать предпринимателей. Особенно - ту часть малого и среднего южного агробизнеса, которая ещё не внедряет цифровые технологии. Безусловно, в этом году «PRO ЯБЛОКО» стало ещё представительнее в масштабах деловой повестки и по числу участников. Здесь мы заключили 5 крупных соглашений о партнёрстве с бизнесом Ставрополья, Ростовской области и Кабардино-Балкарии, а площадку Сбера посетили более двух тысяч гостей».

Сбербанк уже профинансировал десятки садоводческих проектов на общую сумму около 30 млрд рублей. Причем, половина из них – это отраслевые инвестпроекты в ЮФО и в СКФО. Только при поддержке Юго-Западного Сбербанка заложено более 6 тыс. га площадей семечковых садов и построено фруктохранилищ более чем на 157 тыс. тонн единовременного хранения.

Татьяна Крейтор, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

«За последние 5 лет мы зафиксировали трехкратный рост финансирования агропромышленного комплекса. При этом, Сбербанк планирует расширять поддержку садоводства, а также создание селекционно-генетических центров и инфраструктуры. Кредитная стратегия банка позволяет наращивать объёмы инвестиций в садоводство. Одним из важных направлений развития остаются «коробочные» решения для АПК-проектов вне зависимости от формы и размера предприятия. Причем банк предлагает аграриям комплексное партнёрство, где уже собраны кредитование, лизинг, кибербезопасность, страхование, отечественные решения с использованием искусственного интеллекта и ещё десятки полезных сервисов».

Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО-2022:ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ» ежегодно с 2019 года проходит в Минеральных Водах Ставропольского края. В этом году на площади больше 20 000 кв.м. она объединила 5 тысяч участников со всей России и 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. В том числе, производителей фруктов, посадочного материала, сельхозтехники, холодильного оборудования, техники для сортировки и предпродажной подготовки, средств защиты растений и минеральных удобрений, ритейл и торговые сети. Генеральным партнёром выставки стал Сбербанк. На его деловой площадке были представлены новейшие отечественные цифровые разработки как самого Сбера, так и его партнёров СберЛизинг, Сбер Страховой брокер, BI.ZONE, Геомир, Звук, Hevel.