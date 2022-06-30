Скоростной поезд «Ласточка» между Имеретинским Курортом и Туапсе запустят сдвоенным составом с 1 июля

В связи с этим для обеспечения безопасности пассажиров при посадке и высадке отменяются стоянки на ряде остановочных пунктов. Фото: Иван ВИСЛОВ

С 1 июля начнут запускать “Ласточки” сдвоенным составом по маршруту Имеретинский курорт-Туапсе. Количество вагонов в некоторых пригородных поездах увеличится до 10.

- В связи с этим для обеспечения безопасности пассажиров при посадке и высадке отменяются стоянки на ряде остановочных пунктов, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Теперь поезда по маршруту Имеретинский курорт - Туапсе №6806, №6808, №6014, №6810, №6814, которые отправляются в 09:27, 16:29, 17:07, 18:46 и 21:24 не будут останавливаться на остановках: Уч-Дере, Мамедова щель и Спутник.

Также “Ласточки” по маршруту Туапсе-Имеретинский курорт с номерами 6803, 6813 и 6809, которые отправляются с вокзала в 05:52, 07:22, 09:25, 14:10 часов будут следовать без остановок в Спутнике и Мамедовой щели.