В Краснодаре осудят руководителя и бухгалтера предприятия по благоустройству территорий за хищение 9,5 млн рублей

На период следствия обвиняемые находились под домашним арестом Фото из архива КП

В Краснодаре будут судить руководителя и главного бухгалтера предприятия по благоустройству территорий. Их обвиняют в хищении 9,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, руководитель и главный бухгалтер заключили контракты по городскому озеленению и уходу за растениями. Но после того, как деньги перечислили на счет предприятия, сотрудники подделали документы о расходах и похитили более 9,5 миллионов рублей.

Кроме того, один из обвиняемых незаконно вырубил несколько тополей почти на 100 тысяч рублей. Его недвижимость и машина арестованы судом.

- На период предварительного следствия злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.