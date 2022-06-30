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Общество30 июня 2022 13:17

В Краснодаре осудят руководителя и бухгалтера предприятия по благоустройству территорий за хищение 9,5 млн рублей

Расследование дела завершено
Светлана ОВДЕЙ
На период следствия обвиняемые находились под домашним арестом Фото из архива КП

На период следствия обвиняемые находились под домашним арестом Фото из архива КП

В Краснодаре будут судить руководителя и главного бухгалтера предприятия по благоустройству территорий. Их обвиняют в хищении 9,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, руководитель и главный бухгалтер заключили контракты по городскому озеленению и уходу за растениями. Но после того, как деньги перечислили на счет предприятия, сотрудники подделали документы о расходах и похитили более 9,5 миллионов рублей.

Кроме того, один из обвиняемых незаконно вырубил несколько тополей почти на 100 тысяч рублей. Его недвижимость и машина арестованы судом.

- На период предварительного следствия злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.