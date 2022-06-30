На Кубани объем производства мидий и устриц вырос на 65% с 2020 года

Производство морпродуктов является перспективным направлением.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Краснодарском крае с 2022 года объем производства мидий и устриц увеличился на 65%. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, разведение морских продуктов - это одно из перспективных направлений
- Местные морские деликатесы уже стали частью гастрономической культуры на наших курортах. Интерес к ним продолжает расти, - заявил Вениамин Кондратьев.
Также глава Краснодарского края отметил, что готов помогать в дальнейшем бизнесу по производству устриц и мидий.