На Кубани выдан 281 кредит с участием «зонтичного» поручительства

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"Зонтичный" механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. Основные параметры поручительства: покрытие до 50% суммы кредита, размер поручительства по кредиту одного заемщика или группы связанных заемщиков — до 1 миллиарда рублей, срок кредита — не более 180 месяцев. Важное требование к заёмщику — наличие его в реестре МСП и отсутствие подакцизных видов деятельности. Кредит под поручительство Корпорации МСП в рамках данного механизма доступен на инвестиционные и оборотные цели, развитие предпринимательской деятельности и рефинансирование кредитов в других банках.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«С начала года выдано более 1,66 млрд рублей на кредиты, с участием «зонтичного» поручительства. Корпорацией МСП выделены дополнительные лимиты под поручительства на сумму 880 млн. рублей, что позволит предпринимателям расширить свои возможности по развитию бизнеса. Такой механизм дает возможность получить заёмные средства бизнесменам, которым ранее кредиты для развития были недоступны, а также позволит снизить конечные процентные ставки по привлечённому финансированию».

В Краснодарском отделении Сбербанка предприниматель сможет получить этот кредит мгновенно, в «одном окне» без обращения в Корпорацию МСП, так как весь документооборот между участниками цифровизирован.

Важно, что комиссию за поручительство будут платить не предприниматели, получившие деньги, а банки, участвующие в пилотной программе.