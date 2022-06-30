На набережной Геленджика продолжают убирать электросамокаты Фото: t.me/gelenkurort

Около 700 электросамокатов убрали на набережной Геленджика с начала лета. Об этом сообщили в пресс-службе города-курорта.

Очередную «партию» из 120 самокатов вывезли 30 июня. Цена каждого начинается от 20 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе.

В то же время сотрудники ДПС регулярно проводят рейды на набережной курорта и ловят любителей погонять по улице. Наказание за быструю езду доходит вплоть до лишения прав.

Один из таких случаев произошел совсем недавно. Полицейские остановили водителя электроскутера. У мужчины оказались права на вождение только легковушкой. А на электроскутере он значительно превысил скорость. В результате водителя лишили прав.

Водитель электроскутера превысил скорость Фото: t.me/gelenkurort

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что набережную Геленджика очистят от электросамокатов. Их убирают из-за высокого риска аварий с таким же транспортом, пешеходами или велосипедистами.