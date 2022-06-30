В финале конкурса выберут 300 победителей Фото: admkrai.krasnodar.ru

40 школьников Кубани прошли в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Заключительный этап состоится уже в июле в международном детском центре «Артек». Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Ученики 5-7 классов – пробудут в «Артеке» полноценную смену, в течение которой и состоится финал конкурса. От Краснодарского края на заключительный этап поедут школьники Краснодара, Анапы, Армавира, Новороссийска, Сочи, Белореченского, Крымского, Лабинского, Темрюкского и Тбилисского районов. Из них по количеству финалистов лидирует Новороссийск – 19 учеников.

Участники будут решать кейсовые задания, а эксперты оценят логическое мышление ребят, навыки коммуникации, креативность и умение работать в команде. Больше всего ребят от края.

По итогам финала выберут 300 победителей, которые поедут в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Санкт-Петербурга с остановками в крупных городах страны.