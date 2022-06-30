Медучреждение планируют подготовить к началу осени Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы планируют открыть 1 сентября. Медучреждение с рабочим визитом посетила вице-губернатор Анна Минькова.

Замглавы региона отметила, что при строительстве ровно в сроки в корпусе установят мебель и оборудование к началу осени.

- ЛДК - стратегический объект. Врачи совместно со строителями проводят приемку помещений. Процесс этот не простой, он не проходит гладко, но мы эту работу выстроили, уже приняли более 30% помещений. Строители обещают «выйти» с объекта 20 июля, - отметила Анна Минькова.

Кроме того, продолжается строительство здания поликлиники №11 по улице Лавочкина. Медучреждение рассчитано на 200 посещений в смену.

- Объект практически готов, решаются небольшие сложности с коммуникациями. Самое главное сейчас – оснастить медучреждение кадрами, - сказала вице-губернатор.

Уточняется, что в медучреждении первых пациентов планируют принять уже в октябре.

А в поликлинике №15 по улице Стасова работы выполнили на 70%. В учреждение также поставят новое оборудование, в том числе компьютерный томограф и флюорограф.

Всего на Кубани в этом году начнут строить восемь поликлиник.