Жителю Армавира дали 8 лет колонии за убийство коллеги

Мужчина пытался скрыть следы преступления - вытер дверные ручки от отпечатков пальцев и забрал нож Фото из архива КП

В Армавире вынесли приговор 23-летнему местному жителю. Ему назначили 8 лет колонии за убийство коллеги, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в конце января. Парень работал на местном заводе. Вечером он пришел в гости к 44-летнему руководителю – коллеги дружно выпивали. В какой-то момент между ними возник конфликт. По ходу ссоры хозяин начал оскорблять гостя. Тогда парень в ярости схватил нож и больше 20 раз ударил им коллегу.

Когда гость понял, что мужчина умер, он начал избавляться от следов преступления. Обвиненный вытер дверные ручки, чтобы не оставлять отпечатки пальцев, забрал нож, которым убил хозяина, и ушел.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.