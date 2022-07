Сочинский ресторан попал в рейтинг мировых брендов

Фото предоставлено рестораном Mamai-Calé

Ресторан Mamai-Calé, который находится на территории Сочинского национального парка, удостоился наивысшей награды авторитетного американского журнала Wine Spectator за создание уникальной винной карты.

«Два бокала» или «высший знак превосходства» - самая престижная награда, которая присуждается ресторанам с выдающейся винной картой. Авторы премии – сомелье американского журнала Wine Spectator, считающегося одним из самых авторитетных изданий в мире виноделия.

Фото предоставлено рестораном Mamai-Calé

В ресторанах, попавших в топ по версии издания Wine Spectator, можно найти богатый выбор не только иностранных, но и местных вин, начиная от крупнейших заводов, и заканчиваю мелкими фермерскими хозяйствами.

Специалисты издания также оценивают широту регионов происхождения вина, глубину по ведущим производителям и правильную подачу.

Mamai-Calé – единственный ресторан в Южном федеральном округе, получивший «высший знак превосходства» или «два бокала». Подобных мест в России лишь 10. «Одного бокала» по версии издания Wine Spectator удостоились 12 ресторанов.

Фото предоставлено рестораном Mamai-Calé

- В нашей винной карте представлено порядка 25 отечественных производителей, 18 из них - из Краснодарского края, - подчеркнула основатель ресторана Елена Микшис. - Это как ведущие винодельни страны, так и частные проекты и шале, многие из которых являются победителями и лауреатами крупнейших международных выставок. Мы и дальше планируем расширять ассортимент именно российских вин, многие из которых уникальны.

Коллекция вина ресторана Mamai-Calé насчитывает более 5000 бутылок и 405 производителей. Wine spectator отметил сильной стороной подборку, Франции, Италии и России.

- В целом, коллекция вина выросла до 515 этикеток, из более чем 200 аппеласьонов. Одной Шампани мы насчитали 61 позицию. Тщательно прислушиваясь к рынку и потребностям гостей, был создан ассортимент, в котором каждый ценитель сможет найти подходящий стиль напитка. Порядка 40 позиций Тосканы, представляющие самые значимые стили региона. 50 образцов Бургундии, каждый из которых передает свой особый характер и темперамент терруара. От Японии до Португалии, от редких и единичных экземпляров до популярных вин на каждый день. Мы постоянно держим руку на пульсе и вносим новшества, делая акцент не только на мировые бренды, но и на местные автохтонные сорта винограда, такие как Красностоп Золотовский, чтобы каждый гость нашего ресторана смог украсить свой вечер впечатлением от великого напитка. Приятно, что Сочи представлен в мировом каталоге, - сказал шеф-сомелье Иван Калинко.

Фото предоставлено рестораном Mamai-Calé

«Wine Spectator» – ведущее американское специализированное издание о винах. «Знаком превосходства» (Award of Excellence) отмечаются рестораны, которые представляют грамотно сочиненную карту вин, оцениваемую по следующим параметрам: репутация производителей, сочетаемость вин с представленной в ресторане кухней, ценовые характеристики вин. Существует три категории наград Wine Spectator: «знак превосходства» (Award of Excellence) или «один бокал», «высший знак превосходства» (Best of Award of Excellence) или «два бокала» и «главная награда Wine Spectator» (Grand Award).