Полицейские Кубани выписали почти 200 протоколов за незаконный джипинг

К летнему сезону в Краснодарском крае подготовили 14 легальных маршрутов джиппинга. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Автоинспекторы Туапсинского района менее чем за месяц составили почти 200 протоколов в отношении предпринимателей, которые оказывают незаконные услуги джипинга - это экстремальные поездки на внедорожниках по горам и руслам рек.

- Туристов катают по горной местности на старых отечественных внедорожниках и без разрешительной документации. Подвергая таким образом жизнь отдыхающих опасности, - рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Кубани.

Борьба с нелегальными джиперами была усилена с началом курортного сезона. В качестве безопасной альтернативы туристам предложили легальные джипинг-маршруты. Соответствующие паспорта уже получили 14 таких маршрутов: четыре в Геленджике, восемь в Сочи, по одному в Анапе и Новороссийске.