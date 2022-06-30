В «Атамани» выберут «Кубанскую красавицу». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанскую красавицу выберут 2 июля. В выставочном комплексе «Атамань» пройдет краевой фестиваль-конкурс.

- Участницы будут соревноваться за звание «Кубанской красавицы». Девушки продефилируют в казачьих костюмах, приготовят традиционные кубанские блюда. Также они должны будут исполнить старинные песни и танцы, - сообщили в министерстве культуры Краснодарского края.

Лучшее блюдо определят посетители этнокомплекса Темрюкского района, а победительницу конкурса выберет жюри.

С 9 до 19 часов на территории «Атамани» будут работать станичная кузня, коптильня, гончарная мастерская. Также желающие смогут посетить станичный загс, конный прокат и спуск к берегу Таманского залива. Юные гости смогут пообщаться со станичной Бабой-ягой. Она будет заниматься хозяйством в избушке на курьих ножках. Дворовые и хороводные игры пройдут для детей на подворье «Край добра».

В этом году в «Атамани» запланировано более 20 краевых фестивалей, выставочных проектов и праздников. Фестивальный сезон продлится до конца октября. Он завершится традиционным краевым праздником «День станицы Атамань».