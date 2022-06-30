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Общество30 июня 2022 16:01

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким Федора Коваля

Старейший хирург России не дожил до своего столетия всего несколько месяцев
Евгения ХАЛИКОВА

Вениамин Кондратьев присоединился к скорби родных и близких Федора Коваля. Старейший хирург России, военный врач, Федор Данилович Коваль последние годы жил и работал в Славянске-на-Кубани.

- Федор Данилович был известен далеко за пределами Славянска-на-Кубани. Он был необыкновенным человеком, всецело преданным медицине и своим пациентам. За свою многолетнюю практику провел более 35 тысяч операций. Не прекратил врачебную практику, даже когда его возраст стал приближаться к столетней годовщине. Мои искренние соболезнования семье ветерана, - рассказал губернатор Кубани.

Ветеран Великой Отечественной войны всего несколько месяцев не дожил до своего столетия. Известие о его смерти пришло 30 июня. Имя Федора Коваля навсегда сохранится в истории отечественной медицины.