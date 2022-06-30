1 июля стартует прием заявок на X конкурс в области качества. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 3000 товаров за последние пять лет получили знак качества «Сделано на Кубани». С 1 июля можно подать заявку на 10-й, юбилейный конкурс в области качества.

- Мы стимулируем локальное производство и выводим на рынок конкурентную продукцию высокого качества. Все это делается для того, чтобы поддержать наши предприятия в новых экономических условиях, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что конкурс в области качества является одной из очень действенных мер. Знак качества «Сделано на Кубани» помогает продвигать товары. Его обладатели бесплатно представляют свою продукцию на ярмарках. Также они могут рассчитывать на получение кредитов по сниженным процентным ставкам.

Конкурс проводят два раза в год. Он признан одним из лучших в стране среди аналогичных программ. После его проведения победители могут в течение двух лет размещать знак «Сделано на Кубани» на упаковке своих товаров. Делается это в рекламных целях, чтобы покупатель мог легко находить местные продукты.

В этом году предусмотрено три номинации. Это товары производственно-технического назначения, а также продовольственные и непродовольственные товары. Их все проверят на качество, безопасность и оценят уникальность продукции.

Подать документы для участия в конкурсе можно до 9 сентября 2022 года.