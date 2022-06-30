В Краснодаре отметили 230-летие подписания Екатериной II жалованной грамоты казакам

В Краснодаре провели торжественное мероприятие в честь 230-летия подписания Екатериной II жалованной грамоты казакам. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевой столице прошли торжественные мероприятия, посвященные 230-летию подписания Екатериной Второй жалованной грамоты. Этим документом императрица закрепила за казаками право на 3 млн десятин земли. На Казачьей площади рядом с памятником Екатерине Второй Почетный караул продемонстрировал элементы церемониала «Час Славы Кубани», уже давно ставшего визитной карточкой Кубани.

– После того как императрица даровала казакам южные рубежи империи, началось их активное переселение на Кубань. Появились курени, на границах России стали формироваться заставы. В знак благодарности казаки основали город, который назвали Екатеринодаром, - рассказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Мероприятия в честь подписания жалованной грамоты проходят по всей Кубани. В муниципалитетах проводят тематические лекции и экскурсии к памятникам казачьей истории.