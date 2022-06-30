Осенью планируется открыть два новых объекта здравоохранения. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре к осени откроют поликлинику и детскую больницу. Оба объекта здравоохранения уже почти готовы.

В лечебно-диагностическом корпусе детской краевой клинической больницы по улице Площадь Победы сейчас ведется прием помещений. После здание оснастят необходимой мебелью и оборудованием. Оно будет рассчитано на 460 мест.

В поликлинике №11 по улице имени Лавочкина будут проводить УЗИ-диагностику и эндоскопию.

- Сейчас на объекте решаются небольшие сложности с коммуникациями. Он практически готов, и главной задачей остается оснастить медучреждение кадрами, - сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

В медучреждении будут вести прием терапевты, хирург, окулист, эндокринолог, отоларинголог, гастроэнтеролог, невролог, уролог, онколог, дерматовенеролог, кардиолог и гинеколог.

Поликлиника №11 рассчитана на 200 посещений в смену. В начале октября она должна принять первых пациентов.