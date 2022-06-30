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Происшествия30 июня 2022 17:55

На Кубани легковушка налетела на стелу «Динской район»

Машина застряла между основанием и металлическими частями стелы
Евгения ХАЛИКОВА
Водитель напоролся на стелу и чудом остался жив. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Водитель напоролся на стелу и чудом остался жив. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае 30 июня произошла авария, которая заставила удивиться даже опытных автоинспекторов. 27-летний водитель автомобиля марки «Ford» не справился с управлением и вылетел с дороги. Легковушка налетела на стелу «Динской район» и буквально застряла в конструкции.

- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля превысил скорость и потерял контроль над машиной, которую в результате занесло, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Краснодарского края.

Уточняется, что водитель получил травмы и был доставлен в больницу, где ему оказывают помощь врачи.