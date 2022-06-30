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Общество30 июня 2022 18:19

В Сочи охранники могут легально бить электросамокатчиков резиновыми дубинками

Средства будут применяться в случаях угрозы жизни и здоровью
Мария ЧАЛАЯ
Охранникам разрешили применять резиновые дубинки.

Охранникам разрешили применять резиновые дубинки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Олимпийской набережной в Сочи охранники могут легально бить электросамокатчиков резиновыми дубинками. При применении спецсредств сотрудники будут следовать нормам законодательства.

- Дубинки будут использоваться только в случае, если человек угрожает жизни или здоровью охранников и других людей. Также если нарушитель посягнет на охраняемое имущество или окажет сопротивление, - сообщили в администрации территории Сириус.

Уточняется, что спецсредства запрещено применять в отношении беременных женщин, несовершеннолетних и людей с явными признаками инвалидности, кроме некоторых случаев. Когда они не оказывают сопротивление, не отбиваются с помощью оружия или не совершают угрожающее жизни и здоровью охраны групповое нападение.