Охранникам разрешили применять резиновые дубинки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Олимпийской набережной в Сочи охранники могут легально бить электросамокатчиков резиновыми дубинками. При применении спецсредств сотрудники будут следовать нормам законодательства.

- Дубинки будут использоваться только в случае, если человек угрожает жизни или здоровью охранников и других людей. Также если нарушитель посягнет на охраняемое имущество или окажет сопротивление, - сообщили в администрации территории Сириус.

Уточняется, что спецсредства запрещено применять в отношении беременных женщин, несовершеннолетних и людей с явными признаками инвалидности, кроме некоторых случаев. Когда они не оказывают сопротивление, не отбиваются с помощью оружия или не совершают угрожающее жизни и здоровью охраны групповое нападение.