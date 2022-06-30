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Происшествия30 июня 2022 18:38

На Кубани осудят мужчину, напавшего на судебного пристава

Пьяный житель Абинского района сначала схватил пристава за шею, а потом потушил об его лицо сигарету
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчина может отправиться за решетку на пятилетний срок.

Мужчина может отправиться за решетку на пятилетний срок.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Абинском районе будут судить местного жителя, которого подозревают в нападении на судебного пристава. В апреле 2022 года 46-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался помешать приставу, находящемуся при исполнении обязанностей.

- Мужчина левой рукой схватил судебного пристава за шею, а после прислонил к его лицу горящую сигарету, причинив тем самым телесные повреждения должностному лицу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено в районный суд. За угрозу или насильственные действия в отношении сотрудника системы правосудия мужчине грозит наказание виде принудительных работ сроком до 5 лет или лишением свободы на аналогичный срок.