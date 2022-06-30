Кино под открытым небом покажут в сквере «Дубинский». Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре 1 июля покажут отечественную комедию «Семья дома». Киносеанс пройдет на спортивной площадке в сквере «Дубинский» по адресу улица Шевченко, 49/2.

- Проект возобновился этим летом. Ранее показы пришлось временно приостановить. Это было необходимо сделать из-за ковидных ограничений, - сообщил глава города Андрей Алексеенко.

Мероприятие начнется в 20:00. Также в рамках вечера в сквере выступит шоу-группа «Космос» со своей творческой программой.

Кино под открытым небом будут показывать совершенно бесплатно.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что 29 июня пройдет кинопоказ под открытым небом на спортплощадке КубГАУ.