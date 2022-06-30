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Общество30 июня 2022 18:57

В краснодарских дворах снова начнут показывать кино

После двухлетнего перерыва из-за пандемии в Краснодар возвращаются уличные киносеансы
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре снова начнет работу летний передвижной кинотеатр.

В Краснодаре снова начнет работу летний передвижной кинотеатр.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре возобновляется проект «Кино нашего двора», который из-за пандемии был на паузе в течение двух лет. О старте киносеансов под открытым небом рассказал глава краевого центра Андрей Алексеенко.

- Уверен, что краснодарцы соскучились по этому формату отдыха. Теперь с друзьями и семьей можно сходить на бесплатный киносеанс под открытым небом, который пройдет в собственном дворе, - сообщил Андрей Алексеенко.

Первый сеанс передвижной летний кинотеатр проведет в микрорайоне Дубинка. 1 июня там продемонстрируют отечественную комедию «Семья дома». Всего же до конца лета запланированы 12 киносеансов, которые пройдут в разных микрорайонах краевого центра.