В краснодарских дворах снова начнут показывать кино

В Краснодаре снова начнет работу летний передвижной кинотеатр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре возобновляется проект «Кино нашего двора», который из-за пандемии был на паузе в течение двух лет. О старте киносеансов под открытым небом рассказал глава краевого центра Андрей Алексеенко.

- Уверен, что краснодарцы соскучились по этому формату отдыха. Теперь с друзьями и семьей можно сходить на бесплатный киносеанс под открытым небом, который пройдет в собственном дворе, - сообщил Андрей Алексеенко.

Первый сеанс передвижной летний кинотеатр проведет в микрорайоне Дубинка. 1 июня там продемонстрируют отечественную комедию «Семья дома». Всего же до конца лета запланированы 12 киносеансов, которые пройдут в разных микрорайонах краевого центра.