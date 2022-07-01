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Происшествия30 июня 2022 21:27

В Адыгее из незаконного оборота изъято более 40 тысяч пачек сигарет

46-летнему владельцу табачных киосков грозит лишение свободы сроком до шести лет
Евгения ХАЛИКОВА
40 тысяч пачек сигарет будут уничтожены. Фото: пресс-служба ГУ МВД по республике Адыгея

40 тысяч пачек сигарет будут уничтожены. Фото: пресс-служба ГУ МВД по республике Адыгея

Оперативники Майкопа раскрыли торговую сеть, где продавали немаркированную табачную продукцию. В восьми магазинах, принадлежащих одному и тому же человеку, сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Адыгея нашли более 40 тысяч пачек сигарет различных марок. Общая стоимость партии составила более 5 млн рублей.

- На основании собранных полицейскими материалов было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике Адыгея.

46-летнему владельцу табачных киосков грозит лишение свободы сроком до шести лет. Кроме того, ему придется выплатить миллионный штраф.