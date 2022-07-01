Строительство северного обхода Анапы будет завершено в 2022 году

Северный обход снимет нагрузку с дорог курорта. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Строительство северного обхода Анапы завершится до конца 2022 года. Трасса общей протяженностью 13,5 км свяжет федеральную дорогу М-4 «Дон» с Крымским полуостровом. Также обход должен будет снизить нагрузку на дороги курорта, которые сейчас загружены из-за транзитного автопотока.

- Дорожники уже завершили обустройство съезда к железнодорожному вокзалу города. Также уложено дорожное полотно за поселком Пятихатки. На дороге установлены дорожные знаки и металлические барьерные ограждения. Уже в октябре 2022 года здесь запустят движение по временной схеме, - рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Продолжаются работы по возведению трех транспортных развязок и пяти мостов. Ведется монтаж системы водоотведения. Строительство четырехполосного транспортного коридора включено в национальный проект «Безопасные качественные дороги».