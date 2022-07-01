МЧС предупредило о тумане. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Кубани 1 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы. Они пройдут в юго-восточных предгорных районах и на побережье.

- В некоторых районах опустится туман. По всему краю ожидается переменная облачность. Ветер местами может достигать 14 метров в секунду, - сообщили в Краснодарском ЦГМС.

Днем воздух прогреется до 30 градусов. Ночью температура будет варьироваться от 16 до 21 градуса.

Ожидается, что в Краснодаре день пройдет без осадков и с малым количеством облаков. Ветер северной части будет достигать 9 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 29 градусов.

На участке от Анапы до Геленджика столбики термометров достигнут 31 градуса. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.