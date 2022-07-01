В Сочи убрали около 3 тысяч тонн ила из Нагорных каналов

После всю технику переведут на Старообрядческую. Фото: https://t.me/plishkin_ds

В Сочи глава ФТ “Сириус” проверил, как ведутся работы по расчистке Нагорных каналов от ила. Многие местные жители отправляли обращения по данной проблеме.

- Выехали на место с директором «Водостока» Дмитрием Сбитневым. Он рассказал, что в этом году из-за большого количества дождей за шесть месяцев убрали в четыре раза больше ила, чем за весь предыдущий год. В 2021 году – 721 тонну, а в этом – уже около 3 тысяч тонн, - сообщил в своем Telegram-канале глава ФТ “Сириус” Дмитрий Плишкин.

Стоит отметить, что накануне была отремонтирована часть техники. Также рабочие запустили сломанные насосы.

- Идет активная работа по улучшению состояния каналов, - заявил Дмитрий Плишкин.

До 11 июля расчистят Казачью улицу. После всю технику переведут на Старообрядческую.