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Общество1 июля 2022 4:31

В Сочи убрали около 3 тысяч тонн ила из Нагорных каналов

Казачью улицу очистят до 11 июля
Ангелина НАЗАРЧУК
После всю технику переведут на Старообрядческую. Фото: https://t.me/plishkin_ds

После всю технику переведут на Старообрядческую. Фото: https://t.me/plishkin_ds

В Сочи глава ФТ “Сириус” проверил, как ведутся работы по расчистке Нагорных каналов от ила. Многие местные жители отправляли обращения по данной проблеме.

- Выехали на место с директором «Водостока» Дмитрием Сбитневым. Он рассказал, что в этом году из-за большого количества дождей за шесть месяцев убрали в четыре раза больше ила, чем за весь предыдущий год. В 2021 году – 721 тонну, а в этом – уже около 3 тысяч тонн, - сообщил в своем Telegram-канале глава ФТ “Сириус” Дмитрий Плишкин.

Стоит отметить, что накануне была отремонтирована часть техники. Также рабочие запустили сломанные насосы.

- Идет активная работа по улучшению состояния каналов, - заявил Дмитрий Плишкин.

До 11 июля расчистят Казачью улицу. После всю технику переведут на Старообрядческую.