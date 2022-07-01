Что произошло за ночь 1 июля в Краснодарском крае: В лесу Новороссийска рысь позировала для туристов

В лесу Новороссийска рысь позировала для туристов. Невероятную красавицу запечатлели фотоловушки.

На Кубани осудят мужчину, напавшего на судебного пристава. Пьяный житель Абинского района сначала схватил пристава за шею, а потом потушил об его лицо сигарету.

Жителю Армавира дали 8 лет колонии за убийство коллеги. Приговор в законную силу не вступил.

На Кубани задержали воровок мягких игрушек с мемориала детям-узникам концлагерей. Задержанные объяснили, что не хотели воровать или продавать игрушки, а просто взяли их на время.