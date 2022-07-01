Первый фестиваль онлайн-кинотеатров пройдет в Сочи с 18 по 24 сентября

Представители сервисов обсудят вопросы, которые волнуют индустрию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи на курорте “Роза Хутор” состоится первый фестиваль онлайн-кинотеатров “Новый сезон”. Мероприятие запланировано на 18 сентября, а завершится - 24 сентября. На фестивале самые крупные российские платформы онлайн-кинотеатров покажут главные сериалы 2022-2023.

- Представители сервисов обсудят вопросы, которые волнуют индустрию, определят вектор развития и взаимодействия. Фокус фестиваля - премьерные сериалы, - рассказали в пресс-службе нового киносмотра.

Стоит отметить, что на сегодняшний день участвовать будут START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv. Полную программу мероприятия объявят в ближайшее время.