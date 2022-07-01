Кондратьев – министру Республики Беларусь: Кубань заинтересована в сборке белорусского общественного транспорта и сельхозтехники

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принимает участие в форуме регионов Беларуси и России. Мероприятие проходит в Гродно.

Кубань на форуме подписала соглашение о сотрудничестве с Минским тракторным заводом. Сборка тракторов организована на базе филиала «Торгового дома МТЗ-Северо-Запад» в станице Староминской. Регион пообещал предоставить предприятию широкий спектр мер господдержки.

Кроме этого, Кондратьев выразил намерение расширять деловые связи с другими белорусскими промышленными гигантами.

- Кубань заинтересована в поставках и сборке на своей территории белорусского общественного транспорта, лифтового оборудования, сельхозтехники, - сообщил губернатор края.

Делегация из Беларуси прибудет в Краснодарский край для проведения детальных переговоров в июле.