Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2022 5:36

Жители пяти улиц Майкопа на два часа останутся без света

Подача электроэнергии возобновится в обед
Валерия ГОДОВНИКОВА
С 10 до 12 часов без электричества останутся жители нескольких улиц республиканской столицы

С 10 до 12 часов без электричества останутся жители нескольких улиц республиканской столицы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители нескольких улиц Майкопа останутся без света. Прекращение подачи электроэнергии продлится два часа.

С 10 до 12 часов без электричества останутся следующие улицы: Курганная, 149-212, 85-123, Прямая, 193-225, 170-184, Шовгенова, 212-254, 147-205, Тульская, 117 - 201, 164-224 и Крестьянская, 71-131, 68-120.

- Отключения связаны с технологическим присоединением новых абонентов, - сообщили в пресс-службе Майкопской ТЭЦ.