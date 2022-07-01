В животноводстве Кубань делает ставку на развитие отечественной селекции

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Кубань планирует сделать все возможное, чтобы отрасль животноводства не зависела от зарубежного племенного материала. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

- Нам важно создавать свой высокопродуктивный генофонд пород крупного рогатого скота. Для этого в регионе начали внедрять метод геномной селекции в молочном животноводстве и в результате создадим региональную базу генетических данных животных, - сообщил Кондратьев.

В Павловском районе планируется построить селекционно-генетический центр на 1,2 тысячи коров с высоким потенциалом. Кроме этого, в прошлом году уже запустили в эксплуатацию мегакомплекс на 3 тысяч коров в Каневском районе. А также в настоящее время строится ферма на 400 голов в Павловском районе и роботизированная ферма на 600 голов в Тбилисском районе.

В 2022 году из краевого бюджета предусмотрено свыше 700 млн рублей субсидий на развитие племенного животноводства.