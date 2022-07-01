Спортсмены посетили Адыгею в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России». Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Мурат Кумпилов встретился с олимпийскими чемпионами России. Спортсмены посетили Адыгею в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России».

- Проект «Олимпийские легенды – детям» вобрал в себя интересные и прогрессивные методы общения с юными спортсменами. Воспитанники детских спортшкол воочию видят своих кумиров, воодушевляются их примером, стараются добиваться большего и в спорте, и в жизни. Это дорогого стоит, - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Спортсмены оказывают позитивное влияние на республиканскую молодежь. Их поддержка регионов в развитии физической культуры позитивно влияет на приобщение молодого поколения к различным видам спорта.

Представители делегации «Российский союз спортсменов» посетили стадион «Дружба» в Майкопе. А также поприсутствовали на тренировке в спортивной школе по вольной борьбе, спортшколе олимпийского резерва по борьбе дзюдо им. Я. Коблева.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», во второй половине дня в Доме культуры «Гигант» состоялась встреча с юными спортсменами республики и диалог в формате вопрос-ответ.