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Общество1 июля 2022 6:10

Краснодар впервые предоставил в аренду землю по ставке 0,1% под логистический центр

Об этом сообщил мэр города
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодар впервые предоставил в аренду землю по ставке 0,1% от кадастровой стоимости. Эту муниципальную меру поддержки получила компания «Карат», которая построит современный логистический комплекс.

- Компании на 10 лет предоставили и подходящую землю площадью 5,9 га в поселке Березовом. Такую поддержку могут выделить на проекты, признанные на региональном уровне масштабными, - сообщил глава города Андрей Алексеенко.

Новый логистический комплекс поможет создать больше 100 рабочих мест. Объем инвестиций — около 450 млн рублей.