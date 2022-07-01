На Кубани отметят Международный день спортивного журналиста

Фото: краевого отделения Федерации спортивных журналистов России

2 июля в Международный день спортивного журналиста в Краснодаре состоится футбольный «Матч спортивной дружбы». В нем примут участие знаменитые кубанские спортсмены и представители средств массовой информации.

- На поле краевой Академии футбола «Кубань» сыграют «Сборная журналистов и спортсменов» и «Команда друзей». В составах соперников выйдут титулованные кубанские футболисты и спортсмены, - сообщили в пресс-службе краевого отделения спортивных журналистов России.

Матч состоится 2 июля в Краснодаре на поле Академии футбола «Кубань» по адресу: ул. Железнодорожная, 49 (стадион «Кубань»). Начало игры – в 11:00.

Планируется, что участниками «Матча спортивной дружбы» станут олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель Олимпийского совета Кубани Ирина Караваева, экс-чемпион мира по боксу по версии WBO, депутат Госдумы Дмитрий Пирог, а также звезды кубанского футбола – шестикратный чемпион России Максим Бузникин, чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России Виталий Калешин, чемпион России Александр Липко, обладатель Кубка России Максим Деменко, серебряный призер Кубка России Александр Дегтярев, лучший бомбардир ФК «Кубань» в российской истории Станислав Лысенко и другие.

На матче состоится чествование ветеранов спортивной журналистики Краснодарского края – обладателя медали Николая Озерова и Почетного знака «За выдающийся вклад в развитие российского спорта» Николая Грушевского и заслуженного работника физической культуры и спорта Кубани, обладателя Почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», лауреата творческих конкурсов «Золотой фотообъектив Кубани» Валерия Крачунова.

Кроме того, на мероприятии пройдет акция «Чемпионы – детям», в ходе которой благотворительный фонд поддержки физической культуры и спорта «Доступный спорт» окажет помощь краснодарскому интеграционному центру «Ангелы Кубани» для детей и молодежи с ДЦП в приобретении реабилитационного оборудования для адаптивного спорта.

В завершении матча для юных зрителей будет организован мастер-класс от звезд кубанского футбола.