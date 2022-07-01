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Общество1 июля 2022 6:38

Управляющая компания в Сочи задолжала сотрудникам больше полумиллиона рублей

Работниками не выплачивали зарплату
Ангелина НАЗАРЧУК
Было возбуждено уголовное дело

Было возбуждено уголовное дело

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Хостинского района Сочи во время проверки соблюдения трудового законодательства управляющей компании выявили правонарушения. Сотрудниками предприятия с января по июля 2020 года не выплачивали зарплату. Долг работникам составил более 580 тысяч рублей.

- Установлено, что в период с января по июль 2020 года 8 работникам не выплачивалась зарплата, общая сумма составила свыше 580 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края. - Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье “Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы”.

Стоит отметить, что после вмешательства прокуратуры управляющая компания полностью выплатила долг сотрудникам.